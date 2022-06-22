شبهة جدري القرود تستنفر الصحة بدار الطالبة بتنغير استنفرت سلطات تنغير جهودها، قبل يومين، لحل لغز مرض جلدي انتشر بين تلميذات دار الطالبة، وسادت وسط الأطقم التربوية شبهة مرض جدري القرود، ما دفع إلى عزل المصابات اللائي يعانين طفحا جلديا مقرونا ببثور شديدة الحمرة. وعم الهلع بين نزيلات دار الطالبةأكمل القراءة »
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