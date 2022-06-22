الأولى
عقوبات قاسية بسبب “كلاشات” الكرة
علمت “الصباح” أن لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية لكرة القدم، ماضية في جمع المعطيات حول التراشق بين اللاعبين والمسيرين الذي طبع مباريات البطولة الوطنية، أخيرا، داخل الملاعب وخارجها، على أن تنزل عليهم عقوبات صارمة خلال الأيام المقبلة. وأوضحت مصادر ل”الصباح” أن الجامعة غاضبة بسبب ارتفاع نسبة التراشق بين اللاعبين والمسيرينأكمل القراءة »
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