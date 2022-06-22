الأولى
التحقيق في تبديد 2100 مليار
استفادت منها شركات وهمية لتدوير النفايات في عدة جماعات تم فتح تحقيق في تبديد 2100 مليار على شركات لتدوير النفايات اتضح أنها “وهمية”، وموجودة فقط على الورق، فوق مكاتب رؤساء مجالس ترابية، ما أدى إلى انتشار الروائح الكريهة والأمراض التنفسية والجلدية، وتلويث البيئة، وفق ما أكدته مصادر “الصباح”. وأوضحت المصادرأكمل القراءة »
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