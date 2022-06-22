الأولى
قضاة يطالبون بالحماية
عاد موضوع الاعتداء على القضاة إلى واجهة النقاش، إثر الهجمات التي يتعرضون إليها من قبل بعض الأشخاص، سواء من خلال منشورات أو مقاطع فيديو، ما أثار غضبهم حول ما اعتبروه سكوتا من الجهات المسؤولة عن رد الضرر الذي لحقهم. واعتبر عبد الرزاق الجباري، رئيس نادي قضاة المغرب، أن السبب الرئيسيأكمل القراءة »
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