fbpx
الأولى

حرب المواقع تفجر الاستقلال

منذ 3 دقائق
نزار بركة
ملاسنات بين قادة وبركة يمنع طرد الغاضبين وموقعه في الحكومة مهدد لم يتمكن الاستقلاليون من ضبط النفس، في اجتماعهم الأخير، بالمقر المركزي للحزب ب الرباط، نهاية الأسبوع الماضي، إذ حولوا صراعهم الخفي حول من له أحقية تولي المناصب العليا في المؤسسات العمومية، وتدبير حقائب كتاب الدولة، وضمان العضوية في اللجنةأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 3 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة