الأولى
حرب المواقع تفجر الاستقلال
ملاسنات بين قادة وبركة يمنع طرد الغاضبين وموقعه في الحكومة مهدد لم يتمكن الاستقلاليون من ضبط النفس، في اجتماعهم الأخير، بالمقر المركزي للحزب ب الرباط، نهاية الأسبوع الماضي، إذ حولوا صراعهم الخفي حول من له أحقية تولي المناصب العليا في المؤسسات العمومية، وتدبير حقائب كتاب الدولة، وضمان العضوية في اللجنةأكمل القراءة »
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