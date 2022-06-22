أســــــرة
البرتقالي ملك ألوان صيفية
يتربع اللون البرتقالي، حسب ما يؤكده الاختصاصيون، على عرش موضة الصيف، إذ استطاع أن يكون ملك الألوان الدارجة على الموضة بامتياز. كما أن اللون البرتقالي من الألوان الحيوية المنعشة والتي تتلألأ في موسم الصيف 2022، والتي يجب أن تكون في خزانة كل امرأة خلال هذا الموسم. ومن مميزات اللون البرتقالي أنه يناسبأكمل القراءة »
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