أســــــرة
3 أسرار تجنبوا إفشاءها
قال الكوتش عزيز أفكار، إن الكثير من الأشخاص يجدون أنفسهم وسط دوامة من المشاركة، بسبب مشاركة بعض أسرارهم مع الآخرين. وأوضح أفكار في حديث مع “الصباح”، أن من الأسرار التي لا ينصح بمشاركتها مع الآخرين، النقط التي تسعد الشخص وتحسن مزاجه وتجعله سعيدا “لا أعتقد أن هناك دافعا يجبر الشخص علىأكمل القراءة »
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