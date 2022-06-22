أســــــرة
“إيتيكيت” الحديث في الفضاءات العامة
تتعدد القواعد التي ينبغي على الإنسان التقيد بها، ومن بينها ما يرتبط بالأماكن العامة، وتعتبر أول قاعدة مهمة هي الحرص على عدم إزعاج الآخرين. وينصح المختصون في “الإيتيكيت” بضرورة الالتزام بالتحدث بنبرة صوت هادئة، سواء تعلق الأمر بحديث مباشر مع شخص آخر أو عبر الهاتف، مع الامتناع تماما عن إصدارأكمل القراءة »
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