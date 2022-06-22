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أســــــرة

الكرز للتخفيف من الأرق

منذ دقيقتين
الدكتور الزغاري قال إنه غني بمضادات الأكسدة للوقاية من الأورام السرطانية أكد الدكتور لطفي الزغاري، مختص في مجال التغذية وعلوم الرياضة لـ”الصباح” على أهمية الاستفادة من فاكهة الكرز “حب الملوك”، التي تحتوي على كثير من الفوائد الصحية. “يتوفر الكرز على مواد مهمة تساعد على إفراز مادة الميلاتونين وتعزيز الصحة النفسيةأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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