خاص
حكاية مغربي عاشق للسويد
وصلها قبل 42 سنة واشتغل طباخا في إقامة رئيس حكومتها ويرغب في أن يموت ويدفن فيها يصعب نقل واقع وحقيقة الحياة في السويد في زيارة قصيرة إلى البلد، رغم أن جميع المشاهدات توحي بالنظام والدقة والقانون واحترام الآخر. وحتى لا نتهم بالتحيز إلى “الغرب الكافر” على حساب بني جلدتنا، ارتأيناأكمل القراءة »
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