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أســــــرة

نصائح لإنجاز ديكور الشرفات

منذ 6 دقائق
 تعتبر الشرفات من بين المساحات المنزلية التي تحظى بمكانة مهمة سواء تعلق الأمر بجلوس أفراد العائلة بها أو استقبال ضيوف فيها، إذا تعلق الأمر بانفتاحها على الصالون. ومن أجل إنجاز ديكور الشرفة المطلة على الصالون ينصح المختصون في المجال أن يتم توحيد سقف الفضاءين باختيار المادة نفسها مثل الألواح الجبسية،أكمل القراءة »


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منذ 6 دقائق


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