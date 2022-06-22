حوادث
قتيلان ومفقود في حادثين بصفرو وفاس
فتحت المصالح الأمنية بفاس وصفرو، بحثا في ظروف وفاة 3 أشخاص، نهاية الأسبوع الماضي، في حادثين مأساويين منفصلين، أحدهم طفل عمره يقل عن سنتين توفي غرقا في إناء (بانيو) بسطح منزل عائلته بحي الأمل بالمدينة العتيقة لصفرو، قبل نقل جثته لمستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس، لتشريحها. ورغم المحاولات التي بذلهاأكمل القراءة »
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