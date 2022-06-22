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حوادث

إدانة مفسدي انتخابات بسيدي بنور

منذ 13 ثانية
وقعوا اعترافات بدين قيمتها 140 مليونا لتقاسم المناصب عاقبت المحكمة الابتدائية بسيدي بنور، أخيرا، سبعة أعضاء من الجماعة الترابية “تامدة” بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ لكل واحد منهم، بعد أن اقتنعت بأن القصد الجنائي متوفر في المنسوب إليهم، لما قاموا في وقت سابق لتشكيل المكتب المسير للجماعة سالفة الذكر، بتوقيعأكمل القراءة »


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منذ 13 ثانية


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