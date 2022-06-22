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حوادث

التحقيق في استغلال جنسي لموظفات

منذ 58 ثانية
وقائع جاءت في شكاية مجهولة رفعت إلى الوكيل العام بآسفي وصراعات سياسية وراء تحريرها أثارت شكاية مجهولة توصل بها الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بآسفي، فضائح جنسية لمسؤول بجماعة بالمنطقة، بعد أن ادعى محرروها أنه يستغل موظفات ومرتفقات جنسيا، وبمقر الجماعة، خارج أوقات العمل، مقابل الاستفادة من امتيازات أو تسهيلأكمل القراءة »


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منذ 58 ثانية


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