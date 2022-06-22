حوادث
تواصل الحملات الأمنية بالحسيمة
تتواصل بإقليم الحسيمة الحملات الأمنية التي يقودها مسؤولون مركزيون، في إطار الإستراتيجية الجديدة التي اعتمدتها المديرية العامة للأمن الوطني لتحسين وتدبير المرفق الأمني، ولإعادة تقييم عمل المصالح الأمنية الخارجية، لمعرفة مدى ملاءمة العمل الميداني لمختلف المصالح مع التوجهات الكبرى التي حددتها المديرية في مجال الأمن العام. ونزل كبار المسؤولين المركزيينأكمل القراءة »
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