حوادث
جـثـامـين تـؤرق درك الجـديـدة
استنفار لفك لغز أربع حالات ضمنها ثلاث أكدت دلائل علمية ارتباطها بجرائم قتل يسابق درك الجديدة الزمن لفك لغز أربعة جثامين، ضمنها ثلاثة أكدت دلائل علمية أن أصحابها كانوا ضحية فعل جنائي مرتبط بجرائم قتل خطط لها من قبل فاعلين بكيفية مسبقة، ويتعلق الأمر بعامل بناء عثر عليه مقتولا بالشاطئأكمل القراءة »
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