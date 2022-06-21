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أســــــرة

5 أعراض شائعة

منذ 15 دقيقة
يعتبر الظفر من المشاكل التي يعانيها الكثير من الأشخاص والتي تسبب لهم إحراجا كبيرا، سيما أنه يشوه شكل الظفر. ويؤكد الاختصاصيون أن الفطريات تؤثر بشكل خاص على صحة الأظافر ومظهرها، علما أن أكثر أنواع العدوى الفطرية شيوعا، هو الفطار الظفري الذي يعتبر أكثر مسببات الظفر السميك شيوعا. كما يشكل الظفرأكمل القراءة »


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منذ 15 دقيقة


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