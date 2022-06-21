اذاعة وتلفزيون
سداسي ورفيق الدرب
قال الفنانة هند سداسي إن أفضل شيء يمكن أن تمنحه الحياة هو أن تهب المرأة رجلا يستطيع أن يكون رفيقا حقيقيا في دربها. ووجهت سداسي رسالة في هذا الصدد إلى متابعي صفحتها الرسمية قالت فيها “أفضل هدية في الحياة هي رجل يمكن أن يسمع كلماتك ويترجم صمتك ويحبك كما أنت”.أكمل القراءة »
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