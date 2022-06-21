أسواق
“أوطوكاز” تفتتح متجرا للعرض بفاس
فتحت شركة «أوطوكاز»، الفرع بمجموعة “أوطوهول” المتخصص في شراء واستبدال وبيع السيارات المستعملة، فرعا جديدا للعرض (ميغاستور) يعتبر الثالث من نوعه بمدينة فاس، سعيا لتطوير تمركزها في الشمال والاقتراب أكثر من زبنائها، في إطار توسعها في أكبر المدن الرئيسية سيما بالدار البيضاء ومراكش وفاس. ويستفيد زبناء جهة فاس مكناس منأكمل القراءة »
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