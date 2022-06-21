الأولى
بنموسى يحاصر الغشاشين
مراقبو الباكلوريا يطردون تلاميذ ضبطوا في حالة “نقلة” فعلت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الإجراءات الفورية لطرد التلاميذ، الذين ضبطوا في حالة غش، باستعمال هواتف محمولة ولوحات إلكترونية ومعدات أخرى. وتوصل مراقبو الامتحانات بتعليمات صارمة بعدم التسامح مع “الغشاشين”، إذ تعتبر أي حالة مشتبه فيها موجبة للطرد الفوري منأكمل القراءة »
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