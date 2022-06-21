خاص
إمكانيات تعزيز التجارة “الإسلامية”
رهان التعاون بين الدول الأعضاء وعلامة الحلال فرصة حقيقية غير مستغلة تمحور اللقاء الأخير لـ “L’Economiste meetings ” المقام في العاصمة السنغالية دكار، على هامش المعرض التجاري السابع عشر لمنظمة التعاون الإسلامي، حول الإمكانيات المتاحة لتعزيز التبادلات التجارية بين الدول الأعضاء في المنظمة، إذ تطرق اللقاء الذي جمع بين محمدأكمل القراءة »
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