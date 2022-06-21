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أسواق

خسائر فادحة لمنتجي البيض

منذ 23 دقيقة
بلغت 7 ملايين درهم يوميا بسبب تراجع السعر وارتفاع أعلاف الدواجن تراجعت أسعار بيض الاستهلاك منذ رمضان الماضي، حينما أصبحت البيضة الواحدة تباع ما بين 1.20 درهم و1.50 لدى البقال، قبل أن يتراجع السعر نتيجة الحفاظ على مستوى الإنتاج ذاته، وتراجع الطلب على المادة، الأمر الذي كلف المنتجين خسائر فادحة،أكمل القراءة »


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منذ 23 دقيقة


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