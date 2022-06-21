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الانضباط يتيح إفراجا مبكرا

منذ 19 دقيقة
السجين قاضي نفسه بالتزامه بالضوابط وحسن السلوك ويمكنه الاستفادة من التخفيض التلقائي منحت مسودة المسطرة الجنائية، إمكانية التخفيض التلقائي للعقوبة، في حق السجناء الذين أبانوا عن تحسن سلوكهم خلال تنفيذها، في حدود أربعة أيام عن كل شهر إذا كانت العقوبة سنة أو أقل، وشهر واحد عن كل سنة ويومين عنأكمل القراءة »


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منذ 19 دقيقة


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