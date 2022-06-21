الأولى
تحت الدف
أصدرت الفدرالية المغربية للمخابز والحلويات، التي تأسست حديثا، بلاغا تعلن فيه تحررها من عرف الثمن المرجعي للخبز، واعتبرت هذه المادة محررة ويخضع سعرها إلى قانون العرض والطلب، وزعمت أن قطاع المخابز لا يتلقى أي دعم حكومي للحفاظ على سعر الخبز في حدود درهم و20 سنتيما، في إشارة إلى زيادة مرتقبةأكمل القراءة »
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