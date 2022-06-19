مديرية الضرائب تكذب اختفاء مداخيل بـ 1200 مليار

كذبت المديرية العامة للضرائب، اليوم (الأحد)، بشكل قاطع، ما تداولته بعض المنابر الإعلامية حول اختفاء 12 مليار درهم من مداخيل الضريبة على القيمة المضافة، وقيامها بحملة مراقبة للبحث في أسباب عدم تحويلها إلى خزينة الدولة.

وأوضحت المديرية، في بلاغ لها توصلت “الصباح” بنسخة منه، أن استخلاص الضريبة على القيمة المضافة يتم في ظروف عادية وفق القوانين والإجراءات الجاري بها العمل، عكس ما تم الترويج له من مغالطات وأخبار كاذبة.

ويأتي بلاغ المديرية، نفيا لما أوردته بعض المواقع الإخبارية من معلومات خاطئة، تفيد بأن عملية المراقبة الواسعة التي باشرتها مصالح الضرائب، مكنت من استرجاع ما قيمته 250 مليار سنتيم من مداخيل الضريبة على القيمة المضافة TVA، التي زاغت عن دورتها القانونية بعيدا عن الخزينة، وأن أبحاث مراقبي الضرائب قادتهم إلى التدقيق في الفواتير الصادرة عن المقاولات المشتبه في اختلاسها للضريبة على القيمة المضافة، للتأكد من القيمة الحقيقية للمبالغ الواردة في فواتيرها المحولة إلى خزينة الدولة.

وزعمت المصادر ذاتها، أن المديرية اعتمدت نظاما معلوماتيا وقواعد بيانات مشتركة مع إدارات أخرى في هذا الشأن، من أجل تسهيل عملية حصر المشتبه في تورطهم من الملزمين.

يسرى عويفي