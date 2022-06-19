البرمجة تغضب الوداديين

هدد وداديون بالتصعيد ضد جامعة كرة القدم في حال لم تتم برمجة المباريات المتبقية للفريق الأحمر والرجاء، في البطولة، في وقت واحد.

وقالت مصادر “الصباح” إن سلوك الجامعة ببرمجة مباراة الوداد، اليوم (الأحد)، ضد شباب السوالم، قبل مباراة الرجاء ضد شباب المحمدية، دليل على أن أمورا مريبة تطبخ في الكواليس، وتسير، وفق ما نبه إليه إلترا “وينرز”، المساند للوداد، في بلاغه، في اتجاه منح الرجاء لقب البطولة الاحترافية لهذا الموسم.

وأضافت مصادر “الصباح”، من داخل هيأة المنخرطين بالنادي، أن ما سيقع في مباراتي الأحد، (اليوم)، سيكون فاصلا في تحديد معالم قرار النادي الأحمر بشأن البطولة، وزاد غاضبا أنه “إذا أرادوا منح الفريق الأخضر البطولة، “غانمشيو فحالنا”.

يذكر أن الوداد، متصدر البطولة، والرجاء هما المرشحان الأوفر حظا، حسابيا، للظفر بلقب البطولة، ما يحتم على القائمين على شؤون الكرة برمجة مبارياتهما في أوقات متزامنة، حفاظا على مبدأ تكافؤ الفرص. كما أن بطولات عالمية سارت وفق هذا النهج، وآخرها بطولة إنجلترا التي تمت فيها برمجة متزامنة للمباريات الأخيرة من الدوري لكل من ليفربول ومانشستر سيتي، اللذين ظلا يتصارعان حول درع الدوري إلى آخر دورة.