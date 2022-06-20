الصباح الفني
الغفولي ووالدته في “ديو”
كشف الفنان زكرياء الغفولي استعداده لطرح أغنية جديدة بعنوان “ياوليدي ويالحنين” رفقة والدته، التي ستشاركه الغناء والظهور في “الكليب” الجديد الذي لم يحدد بعد تاريخ طرحه. وقال الغفولي، في حديث مع إذاعة “هيت راديو”، إنه يستعد لتصوير الأغنية، بعدما سجلها رفقة والدته في “الاستوديو”، والتي غنت بدورها مقطعا منها، ويتعلقأكمل القراءة »
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