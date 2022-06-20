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اذاعة وتلفزيون

حروب المناصب تشتعل بدار البريهي

منذ 4 دقائق
الترويج لأخبار وإشاعات يكشف صراعات داخلية خفية تشهد دار البريهي، صراعات وحروبا خفية، أبطالها بعض المسؤولين الذين يطمحون إلى الحصول على أحد المناصب، لكنهم يرفضون الخروج بوجه مكشوف للحديث عما يقع بين مكاتب الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيونية. فقد وصلت الحرب، إلى استغلال مواقع التواصل الاجتماعي، وإرسال رسائل تتضمن معطيات حولأكمل القراءة »


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منذ 4 دقائق


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