اذاعة وتلفزيون
“صافي سالينا” على “دوزيم”
سيكون مشاهدو القناة الثانية “دوزيم”، اليوم (لاثنين)، على موعد مع أحداث حلقة جديد من المسلسل “صافي سالينا”، للمخرج محمد علي المجبود. وتتقاسم بطولة المسلسل، ثلة من الممثلين، ويتعلق الأمر بسامية أقريو وغاني القباج ونزهة الركراكي ومريم الزعيمي وعدنان موحجة وأمل الأطرش وعصام بوعلي. ويعود “صافي سالينا” بالمشاهد المغربي إلى فترةأكمل القراءة »
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