الصباح الفني
“الديفا” في إطلالة جديدة
خطفت الديفا سميرة سعيد الأنظار بأحدث صور لها التقطتها عدسة عيسى موسى، وتقاسمتها مع متابعيها عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. وأطلت سميرة سعيد على جمهورها ومتابعيها على حساباتها الرسمية على “إنستغرام” و”فيسبوك” و”تويتر”، بمظهر أنيق خطفت به الأنظار وانتزعت آلاف علامات الإعجاب والتعاليق المشيدة بأحدث ظهور لها علىأكمل القراءة »
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