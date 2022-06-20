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“تماسيح النيل” على “شاهد vip”
أعلنت منصة “شاهد vip”، عن قرب عرض فيلم “تماسيح النيل” للمخرج سامح عبدالعزيز خلال الفترة المقبلة. وتعتمد قصة الفيلم الذي ألفه لؤي السيد، على قيام عائلة برحلة في نهر النيل على ظهر سفينة عملاقة بين الأقصر وأسوان في جنوب مصر، وترصدها عصابة للسطو على الثروة التي يملكها كبير هذه العائلة،أكمل القراءة »
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