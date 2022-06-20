الرياضة
تعادل بطعم الهزيمة لبرشيد أمام خريبكة
وضعية الفريق تتأزم في أسفل الترتيب تأزمت وضعية يوسفية برشيد، في أسفل الترتيب، عندما اكتفى بتعادل مخيب أمام أولمبيك خريبكة، دون أهداف، خلال المباراة التي أقيمت أول أمس (السبت)، بالملعب البلدي ببرشيد، لحساب الدورة 26 من بطولة القسم الأول. واستعصى الفوز على يوسفية برشيد منذ الدورة 14، أمام الدفاع الحسنيأكمل القراءة »
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