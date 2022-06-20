fbpx
الرياضة

تعادل بطعم الهزيمة لبرشيد أمام خريبكة

منذ 13 دقيقة
وضعية الفريق تتأزم في أسفل الترتيب تأزمت وضعية يوسفية برشيد، في أسفل الترتيب، عندما اكتفى بتعادل مخيب أمام أولمبيك خريبكة، دون أهداف، خلال المباراة التي أقيمت أول أمس (السبت)، بالملعب البلدي ببرشيد، لحساب الدورة 26 من بطولة القسم الأول. واستعصى الفوز على يوسفية برشيد منذ الدورة 14، أمام الدفاع الحسنيأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 13 دقيقة


شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة