اذاعة وتلفزيون
طرابلس عاصمة للإعلام العربي
تنطلق في العاصمة الليبية طرابلس، اليوم (الاثنين)، ندوة علمية حول “الإعلام الليبي وتطوره ومسيرته”، في سياق الاحتفال بطرابلس عاصمة الإعلام العربي ل2022. وسيشارك في الندوة عدد من الأساتذة العرب من مختلف الجامعات العربية، لمناقشة حرية التعبير وما يشهده الإعلام من تحول، من ناحية التقنين والتنظيم، ومساهمة مؤسسة المجتمع المدني في تأكيدأكمل القراءة »
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