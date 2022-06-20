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الرياضة

السريع يشعل الصراع على البقاء

منذ 4 دقائق
انتصر على اتحاد طنجة وحقق الفوز الخامس في الموسم أشعل سريع وادي زم صراع المنافسة على البقاء، عندما حقق فوزا ثمينا على اتحاد طنجة، بهدف لصفر، خلال المباراة التي جرت أول أمس (السبت)، بملعب الفوسفاط بخريبكة، لحساب الدورة 26 من بطولة القسم الأول. وحقق سريع وادي وزم فوزه الخامس فيأكمل القراءة »


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