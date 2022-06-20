الرياضة
برحمة يعتذر لمسؤولي الجيش
اعتذر المهدي برحمة، لاعب الكويت الكويتي، لمسؤولي الجيش الملكي، بعد أن قدموا له عرضا للتعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بسبب تلقيه عرضا مغريا بأحد الأندية الخليجية. وعلمت “الصباح”، أن مسؤولي الفريق العسكري اتصلوا ببرحمة، من أجل التعاقد معه لمساعدة الفريق الموسم الرياضي المقبل، غير أنه اعتذر بسبب تلقيهأكمل القراءة »
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