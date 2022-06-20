الرياضة
مصطفى يطلب إلغاء بطاقته الحمراء
قال المصري طارق مصطفى، مدرب أولمبيك آسفي، إنه تفاجأ بتلقيه بطاقة حمراء في مباراة فريقه أمام مضيفه المغرب الفاسي، الأربعاء الماضي، ضمن الدورة 25 من بطولة القسم الأول. وأكد المدرب في تصريح ل»الصباح» طيلة مساري الكروي لم يسبق لي أن تلقيت بطاقة حمراء، وحتى عندما ولجت ميدان التدريب لم أطردأكمل القراءة »
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