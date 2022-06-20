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الرياضة

خزينة آسفي تنتظر 350 مليونا

منذ 13 دقيقة
الفريق تلقى وعودا للتعجيل بصرف ما تبقى من صفقة بنيشو تنتظر إدارة أولمبيك آسفي لكرة القدم انتعاشة كبيرة في خزينة الفريق بعد توصلها بمبلغ مالي قيمته الإجمالية 350 مليون سنتيم. ووفق معطيات حصلت عليها» الصباح» فإن مسؤولي الفريق العبدي تلقوا تطمينات بتسريع إجراءات صرف الشطر الرابع والأخير من المنحة، التيأكمل القراءة »


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منذ 13 دقيقة


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