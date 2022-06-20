الرياضة
خزينة آسفي تنتظر 350 مليونا
الفريق تلقى وعودا للتعجيل بصرف ما تبقى من صفقة بنيشو تنتظر إدارة أولمبيك آسفي لكرة القدم انتعاشة كبيرة في خزينة الفريق بعد توصلها بمبلغ مالي قيمته الإجمالية 350 مليون سنتيم. ووفق معطيات حصلت عليها» الصباح» فإن مسؤولي الفريق العبدي تلقوا تطمينات بتسريع إجراءات صرف الشطر الرابع والأخير من المنحة، التيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا