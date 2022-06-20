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“زاكورة” في افتتاح مهرجان عمان
الكندي: عرض “مدن التراب بين عمان والمغرب” للمخرج أولاد السيد تجسيد للعلاقات بين البلدين يفتتح مهرجان “الداخلية السينمائي” بسلطنة عمان فعالياته بعرض فيلم “مدن التراب بين عمان والمغرب” للمخرج داوود أولاد السيد. ويشرف على المهرجان، الذي يقام بين 19 و22 يونيو الجاري، الجمعية العمانية للسينما والمسرح بالتعاون مع “محافظ منطقةأكمل القراءة »
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