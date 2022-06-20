fbpx
الصباح السياسي

الرقمنـة هـي الحـل

منذ 9 دقائق
لزرق شدد على ضرورة إحداث قاعدة بيانات وطنية في شبكة إلكترونية وطنية موحدة اعتبر رشيد لزرق، أستاذ القانون العام بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، أن التنزيل الكامل لمنع تضارب المصالح في المجالس المنتخبة لبنة أساسية في بناء مسار الانتقال إلى الشفافية المالية والإدارية والقضائية، عبر تعميم قاعدة البيانات الوطنية، التي تمتلكهاأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 9 دقائق


شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة