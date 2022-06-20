الصباح السياسي
الرقمنـة هـي الحـل
لزرق شدد على ضرورة إحداث قاعدة بيانات وطنية في شبكة إلكترونية وطنية موحدة اعتبر رشيد لزرق، أستاذ القانون العام بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، أن التنزيل الكامل لمنع تضارب المصالح في المجالس المنتخبة لبنة أساسية في بناء مسار الانتقال إلى الشفافية المالية والإدارية والقضائية، عبر تعميم قاعدة البيانات الوطنية، التي تمتلكهاأكمل القراءة »
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