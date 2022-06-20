الصباح السياسي
الداخلية ترسب في أول اختبار
المعارضة تحتج في سيدي قاسم بذريعة أن تضارب المصالح أحد أبواب رياح الفساد يجمع أكثر من مهتم، بأن”تضارب المصالح”، هو أحد أبواب رياح الفساد، ووضع يمكن هيأة أو شخصا ما، من تحقيق مصلحة مادية أو معنوية على حساب الواجبات الوظيفية. وتسعى الحكومات والهيآت إلى مكافحته بقوانين وسياسات عملية، حفاظا على الحكامة الرشيدةأكمل القراءة »
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