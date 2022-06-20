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خاص

كورونا…”همزة” المختبرات والمستوردين

منذ دقيقة واحدة
دراسة مجلس المنافسة كشفت المستور وأبانت عن الاختلالات الهيكلية للسوق شهدت التحاليل المخبرية المنجزة بالمغرب تطورا ملفتا للنظر خلال الأزمة الصحية. ومراعاة لغياب العدد الكافي من المعدات والموارد البشرية المؤهلة والضرورية لإنجاز هذه الفحوصات إبان الأشهر الأولى من تفشي الجائحة، عمدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى إسنادها حصرا إلى المختبراتأكمل القراءة »


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