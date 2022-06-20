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حوادث

مصرع شقيقين في مطمورة لـ”الماحيا”

منذ دقيقتين
لقي شقيقان يبلغان من العمر 34سنة و36 مصرعهما اختناقا في مطمورة «للمرنيغا»، صباح الخميس الماضي، بسكنهما الواقع بدوار أولاد حمو علي التابع ترابيا لجماعة أولاد رحمون، ونقل طفل قاصر إلى قسم الإنعاش بمستشفى محمد الخامس بالجديدة. وكان الشقيقان بصدد تفقد المطمورة، للتأكد من درجة نضج عملية تخمير «التين المجفف» وتوابعأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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