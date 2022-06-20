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حوادث

فضيحة تهز استئنافية طنجة

منذ 38 ثانية
فجرت فتاة قاصر، أخيرا، داخل قاعة الجلسات بمحكمة الاستئناف بطنجة، فضيحة أخلاقية من العيار الثقيل، حين مثلت أمام هيأة الجنايات الأولى المحكمة، ذاتها للاستماع إليها بشأن تعرضها للاغتصاب من قبل زوج خالتها، وصرحت أن هناك شخصا آخر تسبب في افتضاض بكارتها ولم تتم متابعته لأنه شخصية نافذة بالقصر الكبير، وطلبتأكمل القراءة »


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منذ 38 ثانية


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