حوادث
وفاة سائح تستنفر درك مكناس
عثر زوال السبت الماضي على جثة سائح أجنبي، ملقاة وسط المعالم الأثرية الرومانية لمدينة وليلي السياحية التابعة لدائرة مولاي إدريس زرهون ضواحي مدينة مكناس، الأمر الذي استنفر السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي بالمدينة. وحسب مصادر “الصباح”، فإن السائح الهالك، ثمانيني من جنسية هولندية، انتقل على متن سيارة أجرة من مدينة فاس فيأكمل القراءة »
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