fbpx
حوادث

اعتقال لصوص الحلي والأسلاك النحاسية بفاس

منذ 5 دقائق
أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، صباح الاثنين الماضي، على النيابة العامة باستئنافية المدينة، 6 أشخاص أعمارهم بين 17 سنة و34، ونصفهم أحداث، لتورطهم في قضايا مختلفة للسرقة الموصوفة للأسلاك النحاسية ومن داخل منازل بحي الضحى عرصة الزيتون. ويتعلق الأمر بثلاثيني ذي سوابق متعددة أوقفته عناصر الأمن العموميأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 5 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة