حوادث
اعتقال لصوص الحلي والأسلاك النحاسية بفاس
أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، صباح الاثنين الماضي، على النيابة العامة باستئنافية المدينة، 6 أشخاص أعمارهم بين 17 سنة و34، ونصفهم أحداث، لتورطهم في قضايا مختلفة للسرقة الموصوفة للأسلاك النحاسية ومن داخل منازل بحي الضحى عرصة الزيتون. ويتعلق الأمر بثلاثيني ذي سوابق متعددة أوقفته عناصر الأمن العموميأكمل القراءة »
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