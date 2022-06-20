حوادث
محاكمة أطباء تلاعبوا بحصص “الدياليز”
أخرت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، الأسبوع الماضي، مرافعة دفاع أطباء متهمين بالتلاعب في حصص تصفية الدم لمرضى القصور الكلوي، إلى 19 يوليوز المقبل، بعدما استمعت إليهم بعد 8 أشهر من إدراج ملفهم أمامها بقرار من الغرفة الجنحية ألغت قرار قاضي التحقيق بعدم متابعتهم. واستدعت رئيسة مصلحة المواردأكمل القراءة »
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