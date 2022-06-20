حوادث
البارون “النيني” يبعث أمام جرائم الأموال
رغم اقتناع الأجهزة بتصفيته قاضية تلاحقه بالارتشاء وعدم التصريح بممتلكات خارج أرض الوطن فاجأت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، مساء الاثنين الماضي، المتتبعين حين نادت باسم البارون الدولي محمد الوزاني، الشهير بـ “النيني”، والذي أوردت مختلف وسائل الإعلام الوطنية والدولية أنباء عن تصفيته بالرصاص، قبلأكمل القراءة »
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