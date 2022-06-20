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الإكراه هو الحل

منذ 10 دقائق
حال البيضاء لم يعد يسر حبيبا ولا عدوا منذ سنوات. لكن الأسوأ هو ما نعيشه اليوم، حيث تقف مدينة برمتها على حافة الإفلاس، ولا تجد ما تؤدي به نفقاتها الإجبارية في مجال التجهيز والاستثمار، وتتوقف مشاريع مهيكلة موضوع اتفاقيات موقعة أمام جلالة الملك، وتتعثر حركة النقل والطرق والشوارع، بعد أنأكمل القراءة »


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منذ 10 دقائق


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