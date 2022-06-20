الأولى
أجهزة “خردة” تعيق المحاكم
حواسيب وطابعات معطلة وتأخر في صيانة المكيفات تعاني العديد من المحاكم، في مدن كبرى، نقصا حادا في الوسائل اللوجستيكية، بالإضافة إلى أن بعض البنايات لا تستجيب إلى المعايير التي يجب توفرها في المحاكم، التي تطمح إلى أن تصل إلى المحكمة الرقمية. هذا النقاش أثاره عبد الرزاق الجباري، رئيس نادي قضاةأكمل القراءة »
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