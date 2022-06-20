الأولى
زعيم “بوليساريو” بلا رجال قبيل المؤتمر!
حالة الجبهة تدل على أن قادتها يدفعون ثمن مراهقة المرادية وغبائها بقلم: الفاضل الرقيبي في واقع خال من كل شيء، إلا المتناقضات، يقود ابريهمات غالي جبهة العجائز إلى مرحلة متقدمة من الإفلاس السياسي والأخلاقي. وما يزيد طين حلته بلة رفاقه الذين لا ينفك واحد منهم عن إخراج الحقائق في مقالأكمل القراءة »
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